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В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий российского удара по Запорожью

24 сентября 2024 08:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Обстрел Запорожья 23 сентября — в ГСЧС показали последствия
Сотрудники ГСЧС спасают собаку в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожье
Анастасия Постоенко - Редактор

Спасатели ГСЧС Украины показали кадры по ликвидации последствий от российского удара по Запорожью, которые оккупанты нанесли 23 сентября. Вражеский снаряд попал в частный жилищный сектор.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Запорожья.

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От российского массированного авиаудара по Запорожью вечером, 23 сентября, есть жертвы — погиб мужчина, а четверо получили ранения, двое из которых – это дети. Оккупанты атаковали город в течение двух часов.

Запорожье 23 сентября обстрел
Работники ГСЧС на месте прилета. Фото: ГСЧС Запорожье
Запорожье авиаудар 23 сентября
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Запорожье

Россия атаковала в Запорожье частный сектор. В результате разрушения в одном из домов, один из которых полностью уничтожен.

Запорожье 23 сентября
Спасатели обнаружили животное во время разбора завалов. Фото: ГСЧС Запорожье

Спасатели потушили пожар в хозяйственной постройке, а также на открытой территории и в гараже. Также волонтерам удалось вывести из разрушенного дома собаку и передали ее соседям.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекали 67 спасателей и 13 единиц техники. Там работают полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Напомним, об атаке на областной центр сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, заявивший, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры.

Россияне атаковали Запорожье КАБами еще с утра 23 сентября. В результате утренней атаки пострадало 17 человек.

российские войска ГСЧС Запорожье обстрелы война в Украине

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