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В ДПСУ відповіли, чи виявили на кордоні з Білоруссю групи військ

19 червня 2025 10:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
Прикордонники не бачать формування загрозливих угруповань у Білорусі
Прикордонники ДПСУ. Фото: Державна прикордонна служба України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У вересні цього року на території Білорусі заплановано проведення спільних військових навчань із російськими військами. Водночас ситуація на білорусько-українському кордоні залишається стабільною — жодних змін чи провокацій останнім часом не спостерігалося.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Ми-Україна".

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За його словами, прикордонники не фіксують нарощування сил на білоруському боці поблизу кордону чи створення ударного угруповання.

"Безпосередньо по лінії кордону і по найближчій території до нашого кордону (з боку Білорусі, — Ред.) ніяких змін за останній час не відбувалося. Не відбувалося і спроб провокації",  — зазначив Демченко.

Він наголосив, що на території Білорусі наразі не зафіксовано формування жодних військових угруповань, які могли б бути використані для тиску на Україну. Утім, попри це, північний напрямок продовжує залишатися потенційно загрозливим.

"Ця загроза нікуди не зникне, поки Білорусь підтримує Росію у війні, яку країна-терорист розв’язала проти нашої країни", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, кілька днів тому Андрій Демченко зазначав, що Росія може влаштувати провокації проти України під час спільних навчань з Білоруссю. 

Наприкінці травня аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу, що Росія та Білорусь суттєво скоротили програму військових навчань на 2025 рік. 

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