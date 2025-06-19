Прикордонники не бачать формування загрозливих угруповань у Білорусі

В ДПСУ відповіли, чи виявили на кордоні з Білоруссю групи військ
У вересні цього року на території Білорусі заплановано проведення спільних військових навчань із російськими військами. Водночас ситуація на білорусько-українському кордоні залишається стабільною — жодних змін чи провокацій останнім часом не спостерігалося.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Ми-Україна".
ДПСУ не помітили жодних загрозливих змін на кордоні з Білоруссю
За його словами, прикордонники не фіксують нарощування сил на білоруському боці поблизу кордону чи створення ударного угруповання.
"Безпосередньо по лінії кордону і по найближчій території до нашого кордону (з боку Білорусі, — Ред.) ніяких змін за останній час не відбувалося. Не відбувалося і спроб провокації", — зазначив Демченко.
Він наголосив, що на території Білорусі наразі не зафіксовано формування жодних військових угруповань, які могли б бути використані для тиску на Україну. Утім, попри це, північний напрямок продовжує залишатися потенційно загрозливим.
"Ця загроза нікуди не зникне, поки Білорусь підтримує Росію у війні, яку країна-терорист розв’язала проти нашої країни", — додав речник ДПСУ.
Нагадаємо, кілька днів тому Андрій Демченко зазначав, що Росія може влаштувати провокації проти України під час спільних навчань з Білоруссю.
Наприкінці травня аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу, що Росія та Білорусь суттєво скоротили програму військових навчань на 2025 рік.
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