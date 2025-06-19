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В ГПСУ ответили, нашли ли на границе с Беларусью группы войск

19 июня 2025 10:18
Анастасия Постоенко - Редактор
Пограничники не видят формирования угрожающих группировок в Беларуси
Пограничники ГПСУ. Фото: Государственная пограничная служба Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В сентябре этого года на территории Беларуси запланировано проведение совместных военных учений с российскими войсками. В то же время ситуация на белорусско-украинской границе остается стабильной — никаких изменений или провокаций в последнее время не наблюдалось.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Мы-Украина".

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По его словам, пограничники не фиксируют наращивания сил на белорусской стороне вблизи границы или создания ударной группировки.

"Непосредственно по линии границы и по ближайшей территории к нашей границе (со стороны Беларуси, — Ред.) никаких изменений за последнее время не происходило. Не было и попыток провокации", — отметил Демченко.

Он отметил, что на территории Беларуси пока не зафиксировано формирование никаких военных группировок, которые могли бы быть использованы для давления на Украину. Впрочем, несмотря на это, северное направление продолжает оставаться потенциально угрожающим.

"Эта угроза никуда не исчезнет, пока Беларусь поддерживает Россию в войне, которую страна-террористка развязала против нашей страны", — добавил представитель ГПСУ.

Напомним, несколько дней назад Андрей Демченко отмечал, что Россия может устроить провокации против Украины во время совместных учений с Беларусью.

В конце мая аналитики Института изучения войны обратили внимание, что Россия и Беларусь существенно сократили программу военных учений на 2025 год.

Беларусь российские войска военные учения провокация ГПСУ
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