Головна Новини дня В ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців за кордон

В ДПСУ спростували чутки про масовий виїзд українців за кордон

Дата публікації: 15 січня 2026 11:56
Демченко спростував масовий виїзд українців через блекаути
Прикордонний КПП. Фото: ДПСУ

В Україні посилилися відключення світла, у соцмережах почали ширитися чутки, що прикордонні КПП нібито переповнені. Проте, масового виїзду українців за кордон через обстріли та відключення електроенергії насправді не зафіксовано.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Що відбувається на кордонах України через масові блекаути

За його словами, на КПП навпаки фіксують зниження кількості перетинів кордону і це має зовсім інше пояснення.

Демченко пояснив, що пік пасажиропотоку припав на новорічно-різдвяний період. 

"Під час новорічного різдвяного періоду пасажиропотік коливався від 100 тисяч до 150 тисяч перетинів кордону. За останній час пасажиропотік зменшився суттєво. Знизився він десь до рівня 80 тисяч перетинів кордону сукупно в обох напрямках. Останні два дні пасажиропотік тримається на рівні 70 тисяч перетинів кордону, тобто це зменшення. Він зараз не матиме певний час тенденції до збільшення, а фактично очікувати збільшення пасажиропотоку варто вже з перших місяців і з перших днів весни", — сказав Демченко.

Водночас Андрій Демченко наголосив: твердження про те, що українці масово залишають країну через обстріли, відключення світла чи проблеми з опаленням, не відповідають дійсності, проте пасажиропотік зростає. 

"Можу сказати, що загалом пасажиропотік кожного року зростає. Якщо порівняти, до прикладу, 25-й рік, то на 5% збільшився і пасажиропотік, і транспортний потік у порівнянні з 24-м роком. Так само мали тенденцію до збільшення і з 24-го року у порівнянні з 23-м", — висловився Демченко.

Нагадаємо, у Києві тривають дискусії щодо доцільності оголошення евакуації для киян через масштабні відключення світла та проблеми з опаленням. 

Втім деякі нардепи вважають, що масовий виїзд українців з домівок через блекаути може лише зіграти на руку росіянам.

українці прикордонники відключення світла ДПСУ виїзд за кордон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
