Главная Новости дня В ГПСУ опровергли слухи о массовом выезде украинцев за границу

В ГПСУ опровергли слухи о массовом выезде украинцев за границу

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:56
Демченко опроверг массовый выезд украинцев из-за блэкаутов
Пограничный КПП. Фото: ГПСУ

В Украине усилились отключения света, в соцсетях начали распространяться слухи, что пограничные КПП якобы переполнены. Однако, массового выезда украинцев за границу из-за обстрелов и отключения электроэнергии на самом деле не зафиксировано.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Что происходит на границах Украины из-за массовых блэкаутов

По его словам, на КПП наоборот фиксируют снижение количества пересечений границы и это имеет совсем другое объяснение.

Демченко объяснил, что пик пассажиропотока пришелся на новогодне-рождественский период.

"Во время новогоднего рождественского периода пассажиропоток колебался от 100 тысяч до 150 тысяч пересечений границы. За последнее время пассажиропоток уменьшился существенно. Снизился он где-то до уровня 80 тысяч пересечений границы совокупно в обоих направлениях. Последние два дня пассажиропоток держится на уровне 70 тысяч пересечений границы, то есть это уменьшение. Он сейчас не будет иметь определенное время тенденции к увеличению, а фактически ожидать увеличения пассажиропотока стоит уже с первых месяцев и с первых дней весны", — сказал Демченко.

В то же время Андрей Демченко отметил: утверждение о том, что украинцы массово покидают страну из-за обстрелов, отключения света или проблем с отоплением, не соответствуют действительности, однако пассажиропоток растет.

"Могу сказать, что в целом пассажиропоток ежегодно растет. Если сравнить, к примеру, 25-й год, то на 5% увеличился и пассажиропоток, и транспортный поток по сравнению с 24-м годом. Так же имели тенденцию к увеличению и с 24-го года по сравнению с 23-м", — высказался Демченко.

Напомним, в Киеве продолжаются дискуссии о целесообразности объявления эвакуации для киевлян из-за масштабных отключений света и проблем с отоплением.

Впрочем некоторые нардепы считают, что массовый выезд украинцев из домов из-за блэкаутов может только сыграть на руку россиянам.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
