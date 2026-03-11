В декларації Олександра Куницького з’явилася квартира у Канаді

Нардеп-утікач Олександр Куницький. Фото: Oleksandr Kunytskyi/Instagram

Харківський нардеп Олександр Куницький, який втік з України, показав декларацію за 2025 рік, у ній він вказав місцем фактичного проживання Канаду.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на інформацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Куницький вказав у декларації квартиру в Канаді

Харківський народний депутат Олександр Куницький, який виїхав з України, оприлюднив декларацію за 2025 рік. Документ було подано 8 березня та опубліковано на сайті НАЗК.

У декларації Куницький вказав, що фактично проживає у Канаді. Також у звіті з’явився новий об’єкт нерухомості — квартира, якою він користується безоплатно. Власником житла зазначено Youna Tian.

Нардеп повідомив, що користується цією квартирою з 1 жовтня 2024 року.

Крім цього, у декларації вказано іншу нерухомість політика. Зокрема, квартиру та паркомісце в Одесі, квартиру в Ізраїлі, а також дві квартири у Запоріжжі.

Щодо доходів, то у документі зазначено, що у 2025 році Куницький не отримував заробітної плати у Верховній Раді. Водночас серед грошових активів він задекларував 100 тисяч доларів готівкою. Для порівняння, у декларації за 2024 рік нардеп вказував 115 тисяч доларів.

Окрім цього, Куницький задекларував власний YouTube-канал, а також серію програм, присвячених дорожній, автомобільній та антикорупційній тематиці.

Що відомо про втечу Куницького з України

Як відомо, народний депутат Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року у відрядження до США нібито для "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва". Відтоді він до країни не повертався. В Апараті Верховної Ради зазначили, що витрати на цю поїздку з державного бюджету не компенсували.

У жовтні 2025 року парламент не зміг зібрати достатньо голосів, щоб внести зміни до постанови про склад комітетів Верховної Ради IX скликання. У документі пропонували відкликати Куницького (фракція "Слуга народу") з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Журналісти "Радіо Свобода" повідомляли, що дозвіл на поїздку до США депутат отримав уже після того, як правоохоронці почали перевіряти його попередній виїзд до Ізраїлю влітку 2023 року. Тоді Верховна Рада погодила коротке п’ятиденне відрядження, однак за кордоном він перебував майже три тижні.

Після цього тодішній генпрокурор Андрій Костін ініціював кримінальне провадження за статтями про службове підроблення та використання підроблених документів.

Куницького обрали народним депутатом IX скликання у 2019 році в окрузі №169 у Харкові. На той час він був підприємцем і блогером. Під час виборів у ЗМІ також писали про його подвійне громадянство — України та Ізраїлю. Сам він заявляв, що подав заяву про відмову від ізраїльського громадянства.

Спочатку Центральна виборча комісія скасувала його реєстрацію кандидатом через те, що він нібито не проживав в Україні останні п’ять років перед виборами, однак суд пізніше скасував це рішення.

Зауважимо, що Куницький неодноразово фігурував у різних скандалах. Зокрема, у 2021 році у декларації Куницького виявили недостовірну інформацію. Народний обранець не вказав даних про фінансове зобов’язання у розмірі 2,3 млн грн.

А у грудні 2021 року у Києві на вокзалі нардеп Олександр Куницький влаштував перепалку з чоловіком. Під час сварки депутат пригрозив "дати у вухо" своєму опоненту.