Куницкий задекларировал проживание в Канаде и имущество за рубежом

Нардеп-беглец Александр Куницкий. Фото: Oleksandr Kunytskyi/Instagram

Харьковский депутат Александр Куницкий, который покинул Украину, опубликовал декларацию за 2025 год. В документе он указал фактическое место проживания — Канаду.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на информацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Реклама

Читайте также:

Куницкий указал в декларации квартиру в Канаде

Харьковский народный депутат Александр Куницкий, который выехал из Украины, обнародовал декларацию за 2025 год. Документ был подан 8 марта и опубликован на сайте НАПК.

В декларации Куницкий указал, что фактически проживает в Канаде. Также в отчете появился новый объект недвижимости — квартира, которой он пользуется бесплатно. Владельцем жилья указано Youna Tian.

Нардеп сообщил, что пользуется этой квартирой с 1 октября 2024 года.

Кроме этого, в декларации указана другая недвижимость политика. В частности, квартиру и паркоместо в Одессе, квартиру в Израиле, а также две квартиры в Запорожье.

Что касается доходов, то в документе указано, что в 2025 году Куницкий не получал заработной платы в Верховной Раде. В то же время среди денежных активов он задекларировал 100 тысяч долларов наличными. Для сравнения, в декларации за 2024 год нардеп указывал 115 тысяч долларов.

Кроме этого, Куницкий задекларировал собственный YouTube-канал, а также серию программ, посвященных дорожной, автомобильной и антикоррупционной тематике.

Что известно о бегстве Куницкого из Украины

Как известно, народный депутат Александр Куницкий выехал из Украины 23 сентября 2024 года в командировку в США якобы для "углубления украинско-американского межпарламентского сотрудничества". С тех пор он в страну не возвращался. В Аппарате Верховной Рады отметили, что расходы на эту поездку из государственного бюджета не компенсировали.

В октябре 2025 года парламент не смог собрать достаточно голосов, чтобы внести изменения в постановление о составе комитетов Верховной Рады IX созыва. В документе предлагалось отозвать Куницкого (фракция "Слуга народа") с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Журналисты "Радио Свобода" сообщали, что разрешение на поездку в США депутат получил уже после того, как правоохранители начали проверять его предыдущий выезд в Израиль летом 2023 года. Тогда Верховная Рада согласовала короткую пятидневную командировку, однако за границей он находился почти три недели.

После этого тогдашний генпрокурор Андрей Костин инициировал уголовное производство по статьям о служебном подлоге и использовании поддельных документов.

Куницкого избрали народным депутатом IX созыва в 2019 году в округе №169 в Харькове. В то время он был предпринимателем и блогером. Во время выборов в СМИ также писали о его двойном гражданстве — Украины и Израиля. Сам он заявлял, что подал заявление об отказе от израильского гражданства.

Сначала Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию кандидатом из-за того, что он якобы не проживал в Украине последние пять лет перед выборами, однако суд позже отменил это решение.

Заметим, что Куницкий неоднократно фигурировал в различных скандалах. В частности, в 2021 году в декларации Куницкого обнаружили недостоверную информацию. Народный избранник не указал данных о финансовом обязательстве в размере 2,3 млн грн.

А в декабре 2021 года в Киеве на вокзале нардеп Александр Куницкий устроил перепалку с мужчиной. Во время ссоры депутат пригрозил "дать в ухо" своему оппоненту.