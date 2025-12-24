У кількох областях України – аварійні відключення електроенергії

Енергетики працюють над відновленням світла. Фото: Харківобленерго

Укренерго повідомили про аварійні відключення електроенергії. Це сталося внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба Укренерго у середу, 24 грудня.

Відключення світла

Зазначається, що опубліковані раніше графіки знеструмлення у регіонах наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб щонайшвидше повернути постійне електропостачання.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — зазначило Укренерго

Офіційний Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго" також зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Компанія закликала стежити за повідомленнями операторів місцевих обленерго, та споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що під час відключень електроенергії можна залишатися на зв'язку та користуватися смартфоном — є алгоритм дій, якщо оператор не "ловить" мережу.

Раніше ми також інформували, що сонячні панелі все частіше розглядають як спосіб стати менш залежними від перебоїв зі світлом.