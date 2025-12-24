Відео
Головна Новини дня В декількох областях запровадили аварійні відключення світла

В декількох областях запровадили аварійні відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 15:08
У кількох областях України – аварійні відключення електроенергії
Енергетики працюють над відновленням світла. Фото: Харківобленерго

Укренерго повідомили про аварійні відключення електроенергії. Це сталося внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба Укренерго у середу, 24 грудня.

Читайте також:

Відключення світла 

Зазначається, що опубліковані раніше графіки знеструмлення у регіонах наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб щонайшвидше повернути постійне електропостачання. 

В декількох областях запровадили аварійні відключення світла - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — зазначило Укренерго

Офіційний Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго" також зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Компанія закликала стежити за повідомленнями операторів місцевих обленерго, та споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що під час відключень електроенергії можна залишатися на зв'язку та користуватися смартфоном — є  алгоритм дій, якщо оператор не "ловить" мережу.

Раніше ми також інформували, що сонячні панелі все частіше розглядають як спосіб стати менш залежними від перебоїв зі світлом. 

електроенергія Укренерго відключення світла графіки відключень світла відключення
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
