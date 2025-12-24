В нескольких областях Украины - аварийные отключения электроэнергии

В нескольких областях ввели аварийные отключения света
Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях электроэнергии. Это произошло в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 24 декабря.
Отключение света
Отмечается, что опубликованные ранее графики обесточивания в регионах пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть постоянное электроснабжение.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — отметило Укрэнерго
Официальный Telegram-канал Национальной энергетической компании "Укрэнерго" также отмечает, что ситуация в энергосистеме может измениться. Компания призвала следить за сообщениями операторов местных облэнерго, и потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, что во время отключений электроэнергии можно оставаться на связи и пользоваться смартфоном — есть алгоритм действий, если оператор не "ловит" сеть.
Ранее мы также информировали, что солнечные панели все чаще рассматривают как способ стать менее зависимыми от перебоев со светом.
