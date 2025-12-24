Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В нескольких областях ввели аварийные отключения света

В нескольких областях ввели аварийные отключения света

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 15:08
В нескольких областях Украины - аварийные отключения электроэнергии
Энергетики работают над восстановлением света. Фото: Харьковоблэнерго

Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях электроэнергии. Это произошло в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 24 декабря.

Реклама
Читайте также:

Отключение света

Отмечается, что опубликованные ранее графики обесточивания в регионах пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть постоянное электроснабжение.

В декількох областях запровадили аварійні відключення світла - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — отметило Укрэнерго

Официальный Telegram-канал Национальной энергетической компании "Укрэнерго" также отмечает, что ситуация в энергосистеме может измениться. Компания призвала следить за сообщениями операторов местных облэнерго, и потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что во время отключений электроэнергии можно оставаться на связи и пользоваться смартфоном — есть алгоритм действий, если оператор не "ловит" сеть.

Ранее мы также информировали, что солнечные панели все чаще рассматривают как способ стать менее зависимыми от перебоев со светом.

электроэнергия Укрэнерго отключения света графики отключений света отключения
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации