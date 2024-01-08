В деяких містах України немає світла через негоду — деталі від Міненерго

Енергетики за роботою. Фото ілюстративне: Укренерго

В Міністерстві енергетики України розповіли, скільки українців досі лишаються через негоду без світла. За їхніми даними, через погіршення погоди наразі немає електрики у понад 157 тисяч споживачів.

Про це заявили у пресслужбі Міненерго.

Читайте також:

Скільки українців без світла через негоду

За їхніми даними, у Запорізькій області через негоду залишаються знеструмленими ще 48 населених пунктів. Водночас там додали, що через похолодання спостерігається значна обмерзлість електромереж.

Найбільше в цьому плані потерпає Одеська область — там знеструмлено 279 населених пунктів. На разі в регіоні працює над усуненням проблем 18 бригад із залученими 18 одиницями спецтехніки.

Ще 250 населених пунктів без світла у Дніпропетровській області, до роботи задіяно 70 аварійних бригад та 68 одиниць техніки.

На Миколаївщині знеструмлено 237 населених пунктів, там усувають недоліки 96 бригад і стільки ж одиниць техніки.

У Кіровоградській області без електрики 164 населених пункти, аварії усувають 44 бригади та 52 одиниці техніки.

Нагадаємо, що не так давно через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без напруги. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.