В некоторых городах Украины нет света из-за непогоды — детали от Минэнерго
В Министерстве энергетики Украины рассказали, сколько украинцев до сих пор остаются из-за непогоды без света. По их данным, из-за ухудшения погоды пока нет электричества у более 157 тысяч потребителей.
Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго.
Сколько украинцев без света из-за непогоды
По их данным, в Запорожской области из-за непогоды остаются обесточенными еще 48 населенных пунктов. В то же время, там добавили, что из-за похолодания наблюдается значительная обледенелость электросетей.
Больше всего в этом плане страдает Одесская область — там обесточены 279 населенных пунктов. В настоящее время в регионе работает над устранением проблем 18 бригад с привлеченными 18 единицами спецтехники.
Еще 250 населенных пунктов без света в Днепропетровской области, в работе задействовано 70 аварийных бригад и 68 единиц техники.
В Николаевской области обесточено 237 населенных пунктов, там устраняют недостатки 96 бригад и столько же единиц техники.
В Кировоградской области без электричества 164 населенных пункта, аварии устраняют 44 бригады и 52 единицы техники.
Напомним, что не так давно из-за непогоды в Одесской области из-за налипания мокрого снега и гололеда 225 населенных пунктов остаются без напряжения. Пока известно, что это почти 70 тысяч потребителей.
В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Он также отметил, что в 2024 году Украина будет наращивать мощности генерации.
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