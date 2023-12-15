В Чернівцях судили чоловіка, який вилив відро з нечистотами на посадовицю

Суд над обвинуваченим. Ілюстративне фото: Судова влада України

У Чернівцях Шевченківський районний суд покарав чоловіка за те, що він вилив на заступницю начальника департаменту капітального будівництва Чернівецької ОВА відро з нечистотами. Йому призначили штраф розміром 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Читайте також:

Що відомо про інцидент в Чернівцях

Як відомо, сталося це 20 липня 2023 року. Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину та заявив, що це він зробив через образу в соціальних мережах.

"Вранці, близько 8:40 місцевий мешканець Валентин А. приїхав на вулицю Головна, 194, де розташований департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА. Чоловік при собі мав пластикове відро з лайном. Коли заступниця начальника департаменту Ірина Кміть підійшла до дверей будинку, обвинувачений вилив нечистоти на жінку, а потім ще кинув відро в неї", — йдеться у повідомленні.

Наслідки такого вчинку

У постанові Шевченківського районного суду Чернівців від 30 листопада зазначається, що внаслідок цього жінка отримала тілесні ушкодження, а саме синець по ліктьовій поверхні правого передпліччя в середній третині та синець по передній поверхні правої гомілки в нижній третині. Такі травми відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Вже в суді чоловік щиро розкаявся у вчиненому та просив його не засуджувати до тюремного сроку.

Суд над чоловіком, який кинув відро на чиновницю

Своєю чергою постраждала Ірина Кміть на засідання суду не прийшла, проте подала заяву, в якій закликала судити винного відповідно до строгості закону.

"Під час вивчення справи суддя взяв до уваги пом’якшуючі обставини, а саме те, що обвинувачений раніше не судимий, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно", — додали у повідомленні.

Тому у Шевченківському районному суді Чернівців чоловіка було визнано винним та призначили йому штраф — 17 тисяч гривень.

"Також суддя постановив пластикове відро, з якого обливав чоловік жінку, знищити, а одяг повернути потерпілій. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга", — написали у матеріалі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині посадовиця військкомату безпідставно виключала з військового обліку чоловіків. Внаслідок цього четверо військовозобов'язаних виїхали за кордон.