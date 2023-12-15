В Черновцах судили мужчину, который вылил ведро с нечистотами на чиновницу

Суд над обвиняемым. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины

В Черновцах Шевченковский районный суд наказал мужчину за то, что он вылил на заместителя начальника департамента капитального строительства Черновицкой ОВД ведро с нечистотами. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как известно, это произошло 20 июля 2023 года. Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что это он сделал из-за обиды в социальных сетях.

"Утром, около 8:40 местный житель Валентин А. приехал на улицу Главная, 194, где расположен департамент капитального строительства Черновицкой ОГА. Мужчина при себе имел пластиковое ведро с дерьмом. Когда заместитель начальника департамента Ирина Кмить подошла к двери дома, обвиняемый вылил нечистоты на женщину, а потом еще бросил ведро в нее", — говорится в сообщении.

Последствия такого поступка

В постановлении Шевченковского районного суда Черновцов от 30 ноября отмечается, что в результате женщина получила телесные повреждения, а именно синяк по локтевой поверхности правого предплечья в средней трети и синяк по передней поверхности правой голени в нижней трети. Такие травмы относятся к легким телесным повреждениям.

Уже в суде мужчина искренне раскаялся в содеянном и просил его не приговаривать к тюремному сроку.

Суд над мужчиной, бросившим ведро на чиновницу

В свою очередь пострадавшая Ирина Кмить на заседание суда не пришла, однако подала заявление, в котором призвала судить виновного в соответствии со строгостью закона.

"При изучении дела судья принял во внимание смягчающие обстоятельства, а именно то, что обвиняемый ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не находится, по месту жительства характеризуется положительно", — добавили в сообщении.

Поэтому в Шевченковском районном суде Черновцов мужчина был признан виновным и назначили ему штраф — 17 тысяч гривен.

"Также судья постановил пластиковое ведро, из которого обливал мужчину женщину, уничтожить, а одежду вернуть потерпевшей. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба", — написали в материале.

Напомним, ранее во Львовской области чиновница военкомата безосновательно исключала из военного учета мужчин. В результате четверо военнообязанных выехали за границу.