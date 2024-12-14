В Австрії 2024 рік став роком банкрутств

Нацбанк Австрії. Фото: відкриті джерела

В Австрії зафіксували рекорд корпоративних банкрутств у 2024 році. Так, загальна кількість збанкрутілих компаній в країні досягла 6550.

Про це пише Austria-Today.at.

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Банкрутство компаній в Австрії

У середньому у 2024 році на день про банкрутство оголошували 18 компаній, а загальна сума їх боргів зросла до 18,3 мільярда євро. Видання наголошує, що це найвищий показник за всю історію країни.

За даними Кредитної захисної спілки KSV1870, порівняно з 2023 роком рівень боргів збільшився на 30,8%. Водночас експерти дають похмурі перспективи і на 2025 рік.

Серед найбільших випадків виокремили компанію Fisker GmbH, яка є дочірнім підприємством американського виробника електромобілів — її борги становлять майже 3,8 мільярда євро.

Наступним за величиною банкрутством оголосили компанії René Benko та KTM з боргами 1,8 мільярда євро. Внаслідок цього понад 30 тисяч працівників втратили робочі місця, а також це зачепило й кредиторів.

"Що більше компаній стикаються з банкрутством, то вищий ризик, що навіть фінансово стабільні підприємства почнуть зазнавати ліквідних проблем", — пояснив керівник відділу банкрутств KSV1870 Карл-Хайнц Гьотце.

Основними факторами є високі ціни на енергоносії, зростання цін на сировину і нестача кваліфікованих робітників. Наразі економічна ситуація в Австрії продовжує бути складною, тому велика кількість компаній, особливо у сферах торгівлі, будівництва та готельного бізнесу, зазнають труднощів.

На думку голови групи KSV1870 Рікардо-Хосе Вибіраля, в країні наразі найнижчий з 2020 року показник компаній, які мають хорошу ситуацію. Він наголосив, що у разі падіння промисловості в країни можуть виникнути проблеми.

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