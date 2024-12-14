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В Австрии рекордное количество компаний обанкротилось в 2024 году

14 декабря 2024 19:23
Евгения Брюховецкая - редактор
В Австрии 2024 год стал годом банкротств
Нацбанк Австрии. Фото: открытые источники
Евгения Брюховецкая - редактор

В Австрии зафиксировали рекорд корпоративных банкротств в 2024 году. Так, общее количество обанкротившихся компаний в стране достигло 6550.

Об этом пишет Austria-Today.at.

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В среднем в 2024 году в день о банкротстве объявляли 18 компаний, а общая сумма их долгов выросла до 18,3 миллиарда евро. Издание отмечает, что это самый высокий показатель за всю историю страны.

По данным Кредитного защитного союза KSV1870 по сравнению с 2023 годом уровень долгов увеличился на 30,8%. В то же время эксперты дают мрачные перспективы и на 2025 год.

Среди самых больших случаев выделили компанию Fisker GmbH, которая является дочерним предприятием американского производителя электромобилей — ее долги составляют почти 3,8 миллиарда евро.

Следующим по величине банкротством объявили компании René Benko и KTM с долгами в 1,8 миллиарда евро. В результате более 30 тысяч работников потеряли рабочие места, а также это задело и кредиторов.

"Чем больше компаний сталкиваются с банкротством, тем выше риск, что даже финансово стабильные предприятия начнут испытывать ликвидные проблемы", — объяснил руководитель отдела банкротств KSV1870 Карл-Хайнц Гетце.

Основными факторами являются высокие цены на энергоносители, рост цен на сырье и нехватка квалифицированных рабочих. Сейчас экономическая ситуация в Австрии продолжает быть сложной, поэтому большое количество компаний, особенно в сферах торговли, строительства и гостиничного бизнеса, испытывают трудности.

По мнению главы группы KSV1870 Рикардо-Хосе Выбираля, в стране сейчас самый низкий с 2020 года показатель компаний, которые имеют хорошую ситуацию. Он подчеркнул, что в случае падения промышленности у страны могут возникнуть проблемы.

Раньше мы писали, сколько в среднем зарабатывают работники в Швейцарии и какие у них ежемесячные расходы.

Кроме того, среди украинских послов по уровню заработка первое место занял представитель Украины в Молдове Марко Шевченко.

Австрия банкрот бизнес компании предприятия предприниматели

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