В Австрии 2024 год стал годом банкротств

В Австрии рекордное количество компаний обанкротилось в 2024 году
В Австрии зафиксировали рекорд корпоративных банкротств в 2024 году. Так, общее количество обанкротившихся компаний в стране достигло 6550.
Об этом пишет Austria-Today.at.
Банкротство компаний в Австрии
В среднем в 2024 году в день о банкротстве объявляли 18 компаний, а общая сумма их долгов выросла до 18,3 миллиарда евро. Издание отмечает, что это самый высокий показатель за всю историю страны.
По данным Кредитного защитного союза KSV1870 по сравнению с 2023 годом уровень долгов увеличился на 30,8%. В то же время эксперты дают мрачные перспективы и на 2025 год.
Среди самых больших случаев выделили компанию Fisker GmbH, которая является дочерним предприятием американского производителя электромобилей — ее долги составляют почти 3,8 миллиарда евро.
Следующим по величине банкротством объявили компании René Benko и KTM с долгами в 1,8 миллиарда евро. В результате более 30 тысяч работников потеряли рабочие места, а также это задело и кредиторов.
"Чем больше компаний сталкиваются с банкротством, тем выше риск, что даже финансово стабильные предприятия начнут испытывать ликвидные проблемы", — объяснил руководитель отдела банкротств KSV1870 Карл-Хайнц Гетце.
Основными факторами являются высокие цены на энергоносители, рост цен на сырье и нехватка квалифицированных рабочих. Сейчас экономическая ситуация в Австрии продолжает быть сложной, поэтому большое количество компаний, особенно в сферах торговли, строительства и гостиничного бизнеса, испытывают трудности.
По мнению главы группы KSV1870 Рикардо-Хосе Выбираля, в стране сейчас самый низкий с 2020 года показатель компаний, которые имеют хорошую ситуацию. Он подчеркнул, что в случае падения промышленности у страны могут возникнуть проблемы.
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