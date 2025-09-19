В українському війську бракує пального — нардеп пояснив, чому

Український військовослужбовець заправляє техніку. Фото ілюстративне: 4-а окрема важка механізована бригада/Facebook

Військовослужбовцям ЗСУ не вистачає паливо-мастильних матеріалів. Постачання бензину зменшили втричі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE в п'ятницю, 19 вересня, заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

Нестача пального у війську

Нардеп зазначив, що військові навіть жартують: кажуть, що українці б'ють по російських НПЗ, але дефіцит пального виникає в них самих. Насправді ж росіяни теж обстрілюють українські НПЗ. Наразі в Україні не залишилося підприємств, які виробляють бензин і дизель. НПЗ теж уражені, тому Україна повністю залежить від імпорту.

Дефіциту на заправках немає, тому що приватні компанії закуповують бензин і дизель за кордоном, після чого завозять в Україну. Ситуація з постачанням палива для ЗСУ складніша.

"Якщо раніше постачали, умовно кажучи, сто тонн пального на тиждень на якийсь підрозділ, то зараз урізали до 30. Утричі урізали", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях запаси бензину стрімко вичерпуються. Незабаром із місцевих АЗС може щезнути пальне.

Також ми повідомляли, що 17 вересня окупанти завдали дронового удару по АЗС на Полтавщині. Постраждали шестеро людей.