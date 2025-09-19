Видео
В армии не хватает горючего — заявление нардепа

В армии не хватает горючего — заявление нардепа

Дата публикации 19 сентября 2025 17:55
В украинской армии не хватает горючего — нардеп объяснил, почему
Украинский военнослужащий заправляет технику. Фото иллюстративное: 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада/Facebook

Военнослужащим ВСУ не хватает горюче-смазочных материалов. Поставки бензина уменьшили втрое.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 сентября, заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Нехватка горючего в армии

Нардеп отметил, что военные даже шутят: говорят, что украинцы бьют по российским НПЗ, но дефицит топлива возникает у них самих. На самом деле россияне тоже обстреливают украинские НПЗ. На данный момент в Украине не осталось предприятий, которые производят бензин и дизель. НПЗ тоже поражены, поэтому Украина полностью зависит от импорта.

Дефицита на заправках нет, потому что частные компании закупают бензин и дизель за границей, после чего завозят в Украину. Ситуация с поставками топлива для ВСУ более сложная.

"Если раньше поставляли, условно говоря, сто тонн топлива в неделю на какое-то подразделение, то сейчас урезали до 30. Втрое урезали", — объяснил нардеп.

Напомним, на временно оккупированных территориях запасы бензина стремительно исчерпываются. Вскоре с местных АЗС может исчезнуть топливо.

Также мы сообщали, что 17 сентября оккупанты нанесли дроновый удар по АЗС на Полтавщине. Пострадали шесть человек.

нардепы армия топливо военнослужащие День пихоты ВСУ
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
