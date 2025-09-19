В украинской армии не хватает горючего — нардеп объяснил, почему

Украинский военнослужащий заправляет технику. Фото иллюстративное: 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада/Facebook

Военнослужащим ВСУ не хватает горюче-смазочных материалов. Поставки бензина уменьшили втрое.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 сентября, заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Нехватка горючего в армии

Нардеп отметил, что военные даже шутят: говорят, что украинцы бьют по российским НПЗ, но дефицит топлива возникает у них самих. На самом деле россияне тоже обстреливают украинские НПЗ. На данный момент в Украине не осталось предприятий, которые производят бензин и дизель. НПЗ тоже поражены, поэтому Украина полностью зависит от импорта.

Дефицита на заправках нет, потому что частные компании закупают бензин и дизель за границей, после чего завозят в Украину. Ситуация с поставками топлива для ВСУ более сложная.

"Если раньше поставляли, условно говоря, сто тонн топлива в неделю на какое-то подразделение, то сейчас урезали до 30. Втрое урезали", — объяснил нардеп.

