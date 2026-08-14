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Головна Новини дня В Армія+ стався збій: користувачі мають проблеми зі входом

В Армія+ стався збій: користувачі мають проблеми зі входом

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 10:00
Армія+ має проблеми з входом: у Міноборони пояснили ситуацію
Додаток Армія+. Фото: aplus.mod.gov.ua

У застосунку Армія+ виникли тимчасові труднощі з авторизацією, через що користувачі можуть мати проблеми під час входу в систему. Фахівці Міністерства оборони України вже працюють над відновленням стабільної роботи сервісу, а після усунення несправностей користувачів додатково поінформують.

Про це пише Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

В Армія+ виникли труднощі зі входом

Користувачі застосунку Армія+ можуть стикатися з помилками під час авторизації. Через технічні проблеми вхід до сервісу наразі може працювати нестабільно.

У Міністерстві оборони України зазначили, що фахівці вже працюють над усуненням несправностей та відновленням стабільної роботи застосунку.

Коли проблему буде повністю вирішено, відомство обіцяє додатково повідомити користувачів.

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 Допис Міністерства оборони України. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що українські компанії отримали можливість перевіряти та оновлювати дані військового обліку своїх працівників через портал "Дія". Після змін уряду роботодавцям більше не потрібно подавати паперові списки до ТЦК та дублювати документи — інформацію про прийнятих на роботу або звільнених співробітників можна передавати онлайн.

Новини.LIVE інформували, що уряд оновив правила військового обліку, зокрема для українських чоловіків, які перебувають за кордоном. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №981, громадяни віком від 18 до 60 років зможуть користуватися консульськими послугами лише за наявності електронного військово-облікового документа, а тих, хто не має даних у реєстрі, ставитимуть на облік дистанційно без проходження медогляду.

Міноборони додаток Армія+ сервіс технічні роботи
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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