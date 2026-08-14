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В Армия+ произошел сбой: проблемы со входом в приложение

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 10:00
У «Армия+» возникли проблемы с входом: в Минобороны объяснили ситуацию
Приложение «Армия+». Фото: aplus.mod.gov.ua

В приложении Армия+ возникли временные проблемы с авторизацией, из-за чего у пользователей могут возникнуть трудности при входе в систему. Специалисты Министерства обороны Украины уже работают над восстановлением стабильной работы сервиса, а после устранения неполадок пользователи будут дополнительно проинформированы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

В Армия+ возникли трудности с входом

Пользователи приложения Армия+ могут сталкиваться с ошибками при авторизации. Из-за технических проблем вход в сервис в настоящее время может работать нестабильно.

В Министерстве обороны Украины отметили, что специалисты уже работают над устранением неполадок и восстановлением стабильной работы приложения.

Когда проблема будет полностью решена, ведомство обещает дополнительно уведомить пользователей.

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Сообщение Министерства обороны Украины. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE писали, что украинские компании получили возможность проверять и обновлять данные воинского учета своих сотрудников через портал "Дія". После изменений, внесенных правительством, работодателям больше не нужно подавать бумажные списки в ТЦК и дублировать документы — информацию о принятых на работу или уволенных сотрудниках можно передавать онлайн.

Новини.LIVE сообщали, что правительство обновило правила воинского учета, в частности для украинских мужчин, находящихся за рубежом. Согласно постановлению Кабинета Министров № 981, граждане в возрасте от 18 до 60 лет смогут пользоваться консульскими услугами только при наличии электронного военно-учетного документа, а тех, у кого нет данных в реестре, будут ставить на учет дистанционно без прохождения медосмотра.

Минобороны приложение Армия+ сервис технические работы
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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