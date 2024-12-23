Тропічний циклон Чідо в Африці — у Мозанбіку загинуло 94 людини

Наслідки циклону Чідо в Африці. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Африці вже тиждень вирує смертоносний тропічний циклон Чідо, який забрав життя щонайменше 94 людей в місті Мозамбік. Ще 620 тисяч жителів постраждали від стихійного явища.

Про це повідомляє DW, посилаючись на національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями.

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Зазначається, що циклон приніс сильні руйнування, особливо у провінції Кабо-Делгаду. Кількість загиблих в Мозамбіку в Африці зросло до 94 осіб.

Як відомо, пориви вітру шторму сягали до 260 км/год, а за добу кількість опадів перевищувала 250 мм. Чідо спричинив лихо для 620 тисяч осіб в Мозамбіку. Ще 500 тисяч мешканців постраждали у північній провінції Кабо-Делгаду.

Наслідки циклону Чідо в Африці. Фото: REUTERS/Yves Herman

Наслідки циклону Чідо в Африці. Фото: REUTERS/Yves Herman

Наслідки циклону Чідо в Африці. Фото: REUTERS/Yves Herman

Експерти вважають, що така сила циклону пов'язана зі зміною клімату, що посилює інтенсивність таких явищ.

Президентський кандидат від правлячої партії Фрелімо, Даніель Чапо, відвідав постраждалі райони й закликав громадян до солідарності та допомоги постраждалим.

Видання наголошує, що циклон Чідо — один з найбільших руйнівних за останні роки і поступився за масштабми лише руйнуваннями на архіпелазі Майотта. Загалом Африка готується до довгого процесу відновлення після циклону.

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