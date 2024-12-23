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В Африке бушует тропический циклон Чидо — есть десятки погибших

23 декабря 2024 09:10
Карина Приходько - Редактор
Тропический циклон Чидо в Африке — в Мозанбике погибли 94 человека
Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman
Карина Приходько - Редактор

В Африке уже неделю бурлит смертоносный тропический циклон Чидо, унесший жизни по меньшей мере 94 человек в городе Мозамбик. Еще 620 тысяч человек пострадали от стихийного явления.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

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Тропический циклон Чидо в Африке

Отмечается, что циклон принес сильнейшие разрушения, особенно в провинции Кабо-Делгаду. Число погибших в Мозамбике в Африке возросло до 94 человек.

Как известно, порывы ветра шторма достигали 260 км/ч, а за сутки количество осадков превышало 250 мм. Чидо вызвал беду для 620 тысяч человек в Мозамбике. Еще 500 тысяч человек пострадали в северной провинции Кабо-Делгаду.

циклон Чидо в Африке
Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman
циклон Чидо в Африке
Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman
циклон Чидо в Африке
Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman

Эксперты считают, что такая сила циклона связана с изменением климата, что увеличивает интенсивность таких явлений.

Президентский кандидат от правящей партии Фрелимо, Даниэль Чапо, посетил пострадавшие районы и призвал граждан к солидарности и помощи пострадавшим.

Издание отмечает, что циклон Чидо — один из самых разрушительных за последние годы и уступил по масштабам лишь разрушения на архипелаге Майотта. В целом, Африка готовится к длительному процессу восстановления после циклона.

Напомним, недавно Конго скосила неизвестная болезнь. Течение заболевания похоже на грипп, но последствия значительно хуже. Умерло уже десятки человек.

Также мы писали, что Россия пытается скрыть последствия крушения нефтеналивных судов в Керченском проливе 15 декабря. Это нанесло серьезный ущерб для Черного моря.

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