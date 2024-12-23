Тропический циклон Чидо в Африке — в Мозанбике погибли 94 человека

Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Африке уже неделю бурлит смертоносный тропический циклон Чидо, унесший жизни по меньшей мере 94 человек в городе Мозамбик. Еще 620 тысяч человек пострадали от стихийного явления.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

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Отмечается, что циклон принес сильнейшие разрушения, особенно в провинции Кабо-Делгаду. Число погибших в Мозамбике в Африке возросло до 94 человек.

Как известно, порывы ветра шторма достигали 260 км/ч, а за сутки количество осадков превышало 250 мм. Чидо вызвал беду для 620 тысяч человек в Мозамбике. Еще 500 тысяч человек пострадали в северной провинции Кабо-Делгаду.

Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman

Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman

Последствия циклона Чидо в Африке. Фото: REUTERS/Yves Herman

Эксперты считают, что такая сила циклона связана с изменением климата, что увеличивает интенсивность таких явлений.

Президентский кандидат от правящей партии Фрелимо, Даниэль Чапо, посетил пострадавшие районы и призвал граждан к солидарности и помощи пострадавшим.

Издание отмечает, что циклон Чидо — один из самых разрушительных за последние годы и уступил по масштабам лишь разрушения на архипелаге Майотта. В целом, Африка готовится к длительному процессу восстановления после циклона.

Напомним, недавно Конго скосила неизвестная болезнь. Течение заболевания похоже на грипп, но последствия значительно хуже. Умерло уже десятки человек.

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