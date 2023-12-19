В аеропортах Москви ввели план "Килим" — рейси терміново затримують

Люди в аеропорту "Внуково". Фото: росЗМІ

В аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський було активовано план "Килим". Декілька рейсів, як тих, що прибувають, так і тих, що затримують.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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План "Килим" у російських аеропортах

Повідомляється, що на цей час спостерігаються затримки низки вхідних та вихідних рейсів. Журналісти вказують, що у Московському регіоні функціонує система протиповітряної оборони.

Наразі літаки переправляються в аеропорт Шереметьєво.

Що означає план "Килим"

План "Килим" передбачає екстрену посадку або переміщення всіх цивільних повітряних суден із зони потенційної небезпеки.

Цей план застосовується у разі несанкціонованого перетину державного кордону або у разі виявлення у повітряному просторі неідентифікованого об'єкта.

Повідомлення про активацію плану "Килим". Фото: скриншот

Нагадаємо, що майже два роки в українському небі не літає цивільна авіація, але все частіше на рівні експертів з'являються розмови про відновлення авіапростору для цивільних літаків. На це потрібні гроші та час, але скільки — питання відкрите. Та й першочергове питання безпеки не закриється навіть із появою у повітрі F16.