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В аэропортах Москвы ввели план "Ковер" — рейсы срочно задерживают

19 декабря 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В аэропортах Москвы ввели план "Ковер" — рейсы срочно задерживают
Люди в аэропорту "Внуково". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский был активирован план "Ковер". Несколько рейсов, как прибывающих, так и отправляющихся задерживают.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что на текущий момент наблюдаются задержки ряда входящих и исходящих рейсов. Журналисты указывают, что в Московском регионе функционирует система противовоздушной обороны.

В данный момент самолеты перенаправляются в аэропорт Шереметьево.

Что означает план "Ковер"

План "Ковер" предполагает экстренную посадку или перемещение всех гражданских воздушных судов из зоны потенциальной опасности.

Этот план применяется в случае несанкционированного пересечения государственной границы или при выявлении в воздушном пространстве неидентифицированного объекта.

аэропорты
Сообщение об активации плана "Ковер". Фото: скриншот

Напомним, что почти два года в украинском небе не летает гражданская авиация, но все чаще на уровне экспертов появляются разговоры о возобновлении авиапространства для гражданских самолетов. На это нужны деньги и время, но сколько — вопрос открытый. Да и первоочередной вопрос безопасности не закроется даже с появлением в воздухе F16.

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