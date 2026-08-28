Зниження ПДВ на продукти: Устенко назвав ціну для бюджету

Люди у супермаркеті. Фото: "Експрес"

Зниження ставки ПДВ на соціально значущі товари може призвести до недоотримання близько 100 млрд грн державного бюджету. Йдеться про обмежений перелік базових продуктів, зокрема крупи, олію, хліб і молоко. Економіст Олег Устенко вважає такий крок недоцільним в нинішніх умовах.

Про це економіст і радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Скільки коштуватиме зниження ПДВ

За оцінкою Устенка, якщо знизити ПДВ на обмежений перелік соціально значущих товарів, державний бюджет може недоотримати близько 100 млрд грн.

Йдеться, зокрема, про такі базові продукти: крупи, олію, хліб, молоко.

"Якщо паралельно з цим хтось із політиків мені покаже, звідки ці гроші візьмуться, то я буду не проти", — зазначив економіст.

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Водночас Устенко вважає, що держава могла б розглянути інший механізм здешевлення соціально значущих товарів — контроль максимальної торгової націнки та рівня рентабельності компаній.

Чому Устенко проти зниження ПДВ

Економіст наголосив, що Україна вже має значний дефіцит державного бюджету. За його словами, цього року він становить близько 45 млрд доларів, а за оцінками окремих урядовців може зрости до 50–52 млрд доларів.

У такій ситуації, вважає Устенко, додаткове скорочення податкових надходжень створить ще одну проблему для фінансування бюджету.

"Де взяти гроші? Звертатися до наших європейських партнерів? Я просто гарантовано, стовідсотково, я вам скажу, що вони не дадуть гроші на цей рік", — заявив він.

Новини.LIVE писали, що в Україні планують змінити правила оподаткування для ФОПів. Серед можливих нововведень — переведення частини підприємців із другої до третьої групи, диференційовані ставки єдиного податку та обов’язкова реєстрація платником ПДВ для ФОПів із певним рівнем доходу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що економіст Олексій Кущ підтримав ініціативу Ігоря Терехова щодо зниження ПДВ на продукти першої необхідності до 5%. За його словами, знижена ставка може стримати зростання цін на соціальні товари, підвищити платоспроможний попит та сприяти подоланню бідності.