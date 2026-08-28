Снижение НДС на продукты: Устенко назвал цену для бюджета

Люди в супермаркете. Фото: "Экспресс"

Снижение ставки НДС на социально значимые товары может привести к недополучению около 100 млрд грн в государственный бюджет. Речь идет об ограниченном перечне базовых продуктов, в частности о крупах, растительном масле, хлебе и молоке. Экономист Олег Устенко считает такой шаг нецелесообразным в нынешних условиях.

Об этом экономист и советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Во сколько обойдётся снижение НДС

По оценке Устенко, если снизить НДС на ограниченный перечень социально значимых товаров, государственный бюджет может недополучить около 100 млрд грн.

Речь идет, в частности, о таких базовых продуктах: крупы, растительное масло, хлеб, молоко.

"Если параллельно с этим кто-то из политиков покажет мне, откуда эти деньги возьмутся, то я буду не против", — отметил экономист.

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В то же время Устенко считает, что государство могло бы рассмотреть другой механизм удешевления социально значимых товаров — контроль максимальной торговой наценки и уровня рентабельности компаний.

Почему Устенко против снижения НДС

Экономист подчеркнул, что Украина уже испытывает значительный дефицит государственного бюджета. По его словам, в этом году он составляет около 45 млрд долларов, а по оценкам отдельных чиновников может вырасти до 50–52 млрд долларов.

В такой ситуации, считает Устенко, дополнительное сокращение налоговых поступлений создаст еще одну проблему для финансирования бюджета.

"Где взять деньги? Обращаться к нашим европейским партнерам? Я просто гарантированно, на сто процентов, скажу вам, что они не дадут денег на этот год", — заявил он.

Новини.LIVE писали, что в Украине планируют изменить правила налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Среди возможных нововведений — перевод части предпринимателей из второй в третью группу, дифференцированные ставки единого налога и обязательная регистрация в качестве плательщика НДС для индивидуальных предпринимателей с определенным уровнем дохода.

Также Новини.LIVE сообщали, что экономист Алексей Кущ поддержал инициативу Игоря Терехова по снижению НДС на продукты первой необходимости до 5%. По его словам, сниженная ставка может сдержать рост цен на социальные товары, повысить платежеспособный спрос и способствовать преодолению бедности.