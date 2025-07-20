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Головна Новини дня Усик переміг Дюбуа — соцмережі вибухнули мемами

Усик переміг Дюбуа — соцмережі вибухнули мемами

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 07:56
Меми про перемогу Усика
Український боксер Олександр Усик під час бою в Лондоні. Фото: Reuters

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Українці відреагували на перемогу українського боксера, зокрема й низкою мемів у соцмережах.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Реакція соцмереж на перемогу Усика

Одразу після завершення бою й перемоги Усика у мережі почали з'являтися меми. Один із перших мемів зроблений на фоні, який використовують Повітряні сили України для зведення про ліквідацію ворожих цілей.

Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі
Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі
Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі
Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі
Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі
Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі
Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі
Перемога Усика
Мем про перемогу Усика/соцмережі

Нагадаємо, що в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

Раніше назвали ціну трансляції бою Усик — Дюбуа в Україні та в інших країнах.

Олександр Усик меми бокс чемпіон українські боксери
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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