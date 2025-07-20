Меми про перемогу Усика

Усик переміг Дюбуа — соцмережі вибухнули мемами
На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Українці відреагували на перемогу українського боксера, зокрема й низкою мемів у соцмережах.
Про це інформують Новини.LIVE.
Реакція соцмереж на перемогу Усика
Одразу після завершення бою й перемоги Усика у мережі почали з'являтися меми. Один із перших мемів зроблений на фоні, який використовують Повітряні сили України для зведення про ліквідацію ворожих цілей.
Нагадаємо, що в Лондоні Олександр Усик став триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.
Раніше назвали ціну трансляції бою Усик — Дюбуа в Україні та в інших країнах.
Читайте Новини.LIVE!