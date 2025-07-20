Мемы о победе Усика

Усик победил Дюбуа — соцсети взорвались мемами
На стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Украинцы отреагировали на победу украинского боксера, в том числе и рядом мемов в соцсетях.
Об этом информируют Новини.LIVE.
Реакция соцсетей на победу Усика
Сразу после завершения боя и победы Усика в сети начали появляться мемы. Один из первых мемов сделан на фоне, который используют Воздушные силы Украины для сводки о ликвидации вражеских целей.
Напомним, что в Лондоне Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа.
Ранее назвали цену трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине и в других странах.
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