Мемы о победе Усика

Украинский боксер Александр Усик во время боя в Лондоне. Фото: Reuters

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Украинцы отреагировали на победу украинского боксера, в том числе и рядом мемов в соцсетях.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Реакция соцсетей на победу Усика

Сразу после завершения боя и победы Усика в сети начали появляться мемы. Один из первых мемов сделан на фоне, который используют Воздушные силы Украины для сводки о ликвидации вражеских целей.

Мем о победе Усика/соцсети

Мем о победе Усика/соцсети

Мем о победе Усика/соцсети

Мем о победе Усика/соцсети

Мем о победе Усика/соцсети

Мем о победе Усика/соцсети

Мем о победе Усика/соцсети

Мем о победе Усика/соцсети

Напомним, что в Лондоне Александр Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

Ранее назвали цену трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине и в других странах.