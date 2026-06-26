Усі були в полоні з 2022 року: Буданов привітав звільнених українців
26 червня 2026 15:24
Термінова новина
Керівник Офісу Президент Кирило Буданов привітав українців, які повернулися з російського полону у пʼятницю, 26 червня. За його словами, це добра та дуже важлива новина.
Про це Кирило Буданов написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Обмін полоненими 26 червня — деталі від Буданова
Усі звільнені захисники були в полоні з 2022 року.
"Більшість звільнених – героїчні оборонці Маріуполя та "Азовсталі" із різних складових Сил оборони держави. Частина – захисники, які воювали на Донецькому, Луганському напрямках, боронили Київщину, Харківщину, Сумщину й Чернігівщину. Є і солдати, і сержанти, і офіцери", — повідомив Буданов.
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