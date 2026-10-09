В Україні запровадять нові правила паркування для водіїв із дітьми до трьох років

Рух автомобілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив про запровадження правил паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Йдеться про маркування автомобілів, спеціальну розмітку та нові дорожні знаки.

Про це Іван Вигівський повідомив у соцмережах у пʼятницю, 9 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Паркування для водіїв, які перевозять дітей до трьох років

"Постанову, яку Міністерство внутрішніх справ розробило на виконання відповідного Закону, схвалив Кабінет Міністрів України. Вдячний членам Уряду за підтримку, адже це рішення — насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми", — зазначив Вигівський.

На парковках облаштовуватимуть спеціальні місця для автомобілів, у яких перевозять дітей до 3 років. Їх позначатимуть відповідною розміткою та табличками із символом дитячого візка.

Спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Кількість таких паркомісць має становити щонайменше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне.

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Розташовувати їх потрібно на відстані до 50 метрів від в’їзду на паркувальний майданчик.

Водночас у водіїв, які позначили автомобіль таким розпізнавальним знаком, повинен бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини.

"Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Вигівського, перенесення законодавчих змін у сфері безпеки дорожнього руху не означає припинення заходів зі зменшення кількості ДТП. Він зазначив, що насамперед потрібно посилити увагу до водіїв, які регулярно перевищують швидкість і нехтують правилами.

А за перші шість днів роботи три спеціальні екіпажі спецавтомобілів "Фантом" у столичному регіоні зафіксували 7012 випадків перевищення швидкості. "Фантоми" запрацювали на дорогах з 31 серпня.