В Украине введут новые правила парковки для водителей с детьми до трех лет

Движение автомобилей в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил о введении правил парковки для водителей, перевозящих детей в возрасте до трёх лет. Речь идет о маркировке автомобилей, специальной разметке и новых дорожных знаках.

Об этом Иван Выговский сообщил в соцсетях в пятницу, 9 октября, передает Новини.LIVE.

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Парковка для водителей, перевозящих детей до трех лет

"Постановление, разработанное Министерством внутренних дел во исполнение соответствующего закона, одобрил Кабинет министров Украины. Благодарен членам правительства за поддержку, ведь это решение — прежде всего о безопасности и комфорте семей с маленькими детьми", — отметил Выговский.

На парковках будут оборудованы специальные места для автомобилей, в которых перевозят детей до 3 лет. Их будут обозначать соответствующей разметкой и табличками с символом детской коляски.

Специальные парковочные места для водителей с детьми до 3 лет. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

Количество таких парковочных мест должно составлять не менее 5% от общего количества, но не менее одного.

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Располагать их нужно на расстоянии до 50 метров от въезда на парковку.

При этом у водителей, обозначивших автомобиль таким опознавательным знаком, должен быть электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка.

"Это один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки. Работаем над тем, чтобы детально учитывать потребности всех участников дорожного движения", — добавил министр.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Выговского, внесение законодательных изменений в сфере безопасности дорожного движения не означает прекращения мер по сокращению количества ДТП. Он отметил, что в первую очередь необходимо усилить внимание к водителям, которые регулярно превышают скорость и пренебрегают правилами.

А за первые шесть дней работы три специальных экипажа спецавтомобилей "Фантом" в столичном регионе зафиксировали 7012 случаев превышения скорости. "Фантомы" начали работать на дорогах с 31 августа.