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Уряд відсторонив голову наглядової ради Sense Bank

19 серпня 2026 22:17
Термінова новина
Литвин Вікторія
редактор стрічки новин

Також Кабінет Міністрів ініціював відсторонення голови правління фінустанови. За словами Корецького, аналогічні заходи мають застосувати й до інших посадовців банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування. Він наголосив, що оприлюднені антикорупційними органами факти мають отримати належну оцінку.

Про це повідомляє прем'єр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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