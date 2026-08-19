Уряд відсторонив голову наглядової ради Sense Bank
19 серпня 2026 22:17
Термінова новина
Також Кабінет Міністрів ініціював відсторонення голови правління фінустанови. За словами Корецького, аналогічні заходи мають застосувати й до інших посадовців банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування. Він наголосив, що оприлюднені антикорупційними органами факти мають отримати належну оцінку.
Про це повідомляє прем'єр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.
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