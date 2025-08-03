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Головна Новини дня Уряд спростив механізм виплат за зруйноване житло — які нюанси

Уряд спростив механізм виплат за зруйноване житло — які нюанси

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 01:52
За рішенням уряду тепер значно буде спрощений механізм виплат за зруйноване житло
Руйнування на Одещині внаслідок атаки російських окупантів. Фото: Сили оборони Півдня України

Український уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв рішення спростити механізм, що буде сприяти більш швидкому відновленню зруйнованого житла російськими окупантами. Мова йде про багатоквартирні будинки та гуртожитки.

Про це у своєму Telegram повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Як працюватиме механізм 

Свириденко заявила, що відтепер процедура буде спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість — на місцях.

Також за словами прем'єрки, відновлення житла фінансуватиметься з місцевих бюджетів або з міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою "єВідновлення". 

Очільниця уряду зазначила, що окремо в рішенні Кабміну передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання — до моменту завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.

Як повідомлялось, навіть попри щоденні обстріли та активні бойові дії, Україна продовжує програму компенсації "єВідновлення". Тепер, коли фізичний огляд неможливий, факт знищення майна підтверджуватимуть дистанційними методами.

Також ми повідомляли, що "єВідновлення" дає змогу українцям не лише відремонтувати пошкоджене житло, а й збудувати новий дім на власній ділянці

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Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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