По решению правительства теперь значительно будет упрощен механизм выплат за разрушенное жилье

Разрушения в Одесской области в результате атаки российских оккупантов. Фото: Силы обороны Юга Украины

Украинское правительство на своем внеочередном заседании приняло решение упростить механизм, который будет способствовать более быстрому восстановлению разрушенного жилья российскими оккупантами. Речь идет о многоквартирных домах и общежитиях.

Об этом в своем Telegram сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Как будет работать механизм

Свириденко заявила, что отныне процедура будет упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество - на местах.

Также по словам премьера, восстановление жилья будет финансироваться из местных бюджетов или из международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе "еВідновлення".

Глава правительства отметила, что отдельно в решении Кабмина предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание — до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.

Как сообщалось, даже несмотря на ежедневные обстрелы и активные боевые действия, Украина продолжает программу компенсации "еВідновлення". Теперь, когда физический осмотр невозможен, факт уничтожения имущества будут подтверждать дистанционными методами.

Также мы сообщали, что "еВідновлення" позволяет украинцам не только отремонтировать поврежденное жилье, но и построить новый дом на собственном участке.