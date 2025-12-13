Відео
Україна
Уряд розпочинає виплати за поранення і загибель журналістів

Уряд розпочинає виплати за поранення і загибель журналістів

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 11:43
Виплати за поранення і загибель журналістів — деталі від Свириденко
Засідання Кабміну. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків. Рішення ухвалили 12 грудня, воно забезпечує одноразову допомогу через Держкомтелерадіо. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також:

Виплати за поранення та загибель журналістів

"Уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків. Вчора ухвалили рішення, яке забезпечує одноразову допомогу через Держкомтелерадіо", — розповіла Свириденко.

За її словами, першу виплату Кабмін здійснює батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Відомо, що ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік.

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", — наголосила прем'єрка.

Вона наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 21 журналіста під час виконання службових обов'язків, серед них українці та іноземці. За словами Юлії Свириденко, Росія має відповісти за ці злочини. 

Виплати за поранення та загибель журналістів
Скриншот допису Юлії Свириденко

Нагадаємо, раніше  Національна спілка журналістів України назвала імена медійників, яких вбила Росія за час війни

Також ми писали, що Зеленський посмертно нагородив орденами журналістів. Серед представників ЗМІ українські та іноземні медійники. 

Автор:
Карина Приходько
