Уряд припиняє виплати "Нацкешбеку" — названо дату та причину

Уряд припиняє виплати "Нацкешбеку" — названо дату та причину

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 13:34
Оновлено: 13:55
Національний кешбек — до якого місяця діятиме програма
Нацкешбек. Фото: Суспільне

В Україні з 1 січня 2026 року можуть припинити виплати у рамках програми "Національний кешбек". Причина — відсутність бюджетних коштів.

Про це йдться у постанові уряду №1510.

Читайте також:
Кабмін
Постанова Кабміну. Фото: скриншот

Коли повністю припинять виплати кешбеку

"У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється", — йдеться в повідомленні.

Якщо кошти з’являться, то кешбек за грудень 2025 року виплатять у лютому 2026 року.

Крім того, повністю виплату кешбеку планують припинити з 1 травня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк платитиме кешбек за грошові перекази.

Також ми писали, хто може отримати надбавку до пенсії.

Кабінет міністрів виплати бюджет кешбек нацкешбек
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
