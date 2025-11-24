Видео
Правительство прекращает выплаты "Нацкэшбека" — названа дата

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 13:34
обновлено: 13:55
Национальный кэшбек — до какого месяца будет действовать программа
Нацкешбек. Фото: Суспільне

В Украине с 1 января 2026 года могут прекратить выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек". Причина — отсутствие бюджетных средств.

Об этом говорится в постановлении правительства №1510.

Кабмін
Постановление Кабмина. Фото: скриншот

Когда полностью прекратят выплаты кэшбека

"В случае отсутствия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека получателям прекращается начиная с 1 января указанного бюджетного периода, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется", — говорится в сообщении.

Если средства появятся, то кэшбек за декабрь 2025 года выплатят в феврале 2026 года.

Кроме того, полностью выплату кэшбека планируют прекратить с 1 мая 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк будет платить кэшбек за денежные переводы.

Также мы писали, кто может получить прибавку к пенсии.

Кабинет министров выплаты бюджет кэшбэк нацкешбэк
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
