Национальный кэшбек — до какого месяца будет действовать программа

В Украине с 1 января 2026 года могут прекратить выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек". Причина — отсутствие бюджетных средств.

Об этом говорится в постановлении правительства №1510.

Когда полностью прекратят выплаты кэшбека

"В случае отсутствия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека получателям прекращается начиная с 1 января указанного бюджетного периода, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется", — говорится в сообщении.

Если средства появятся, то кэшбек за декабрь 2025 года выплатят в феврале 2026 года.

Кроме того, полностью выплату кэшбека планируют прекратить с 1 мая 2026 года.

