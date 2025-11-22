В Україні готують державну оренду житла — деталі від Улютіна

Ключі в руках людини. Фото ілюстративне: Pexels

Міністр соціальної політики Денис Улютін розповів, що в Україні готують новий механізм для житла. За його словами, держава буде його викуповувати та здавати в оренду.

Про це Денис Улютін розповів на форумі "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка", передає кореспондент Новини.LIVE.

Модель орендного житла

Улютін зазначив, що робота триває всередині уряду з колегами з Мінрозвитку.

"Основна ідея якого в тому, щоб держава зі свого боку, а можливо, й органи місцевого самоврядування, викуповували наявне житло і здавали його в оренду. Не передавали, а здавали в оренду", — каже він.

За його словами, згодом вдасться сформувати достатній обсяг житлової нерухомості, який буде передаватись в оренду усім, хто дійсно потребує.

"В майбутньому це буде потребуватися іншим категоріям. Але загалом, як інструмент, ми маємо вже починати про це думати", — додав Улютін.

Нагадаємо, юристка Ірина Степаненко пояснила, за що власники квартир можуть виселити орендарів.

А також в Україні готують документ, аби запровадити новий механізм для орендарів житла. Йдеться про право викупу.