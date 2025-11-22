В Украине готовят государственную аренду жилья — детали от Улютина

Ключи в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

Министр социальной политики Денис Улютин рассказал, что в Украине готовят новый механизм для жилья. По его словам, государство будет его выкупать и сдавать в аренду.

Об этом Денис Улютин рассказал на форуме "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка", передает корреспондент Новини.LIVE.

Модель арендного жилья

Улютин отметил, что работа продолжается внутри правительства с коллегами из Минразвития.

"Основная идея которого в том, чтобы государство со своей стороны, а возможно, и органы местного самоуправления, выкупали имеющееся жилье и сдавали его в аренду. Не передавали, а сдавали в аренду", — говорит он.

По его словам, со временем удастся сформировать достаточный объем жилой недвижимости, который будет передаваться в аренду всем, кто действительно нуждается.

"В будущем это будет требоваться другим категориям. Но в целом, как инструмент, мы должны уже начинать об этом думать", — добавил Улютин.

