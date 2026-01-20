Підвищення зарплат соцпрацівникам - Терехов зробив заяву

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Уряду з проханням знайти фінансовий ресурс для підвищення оплати праці соціальних працівників. Також необхідно внести відповідні зміни до Державного бюджету України.

Про це стало відомо під час конференції АПМГ, у якій взяли участь понад 300 громад, розташованих поблизу зони бойових дій, передає канал Асоціації у Telegram у вівторок, 20 січня.

Підвищення зарплат соцпрацівникам

Голова Асоціації, міський голова Харкова Ігор Терехов нагадав, що з 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1750, яка передбачає підвищення зарплат працівникам, що надають соціальні та реабілітаційні послуги. Водночас фінансове забезпечення цього рішення покладене на бюджети громад, більшість із яких не мають достатніх ресурсів.

За словами Ігоря Терехова, підвищення зарплат соціальним працівникам є правильним і давно очікуваним кроком, адже саме вони забезпечують соціальну стійкість громад, особливо у прифронтових регіонах.

"Але ухвалення рішення не створює ресурсу для його реалізації. Якщо фінансування з боку держави відсутнє, навантаження автоматично перекладається на місцеві бюджети", — додав він.

Очільник АПМГ також наголосив, що прифронтові громади працюють в умовах обмежених доходів і водночас змушені нести підвищені витрати на безпеку, відновлення інфраструктури, енергетику та проходження складного опалювального сезону.

Він застеріг, що без додаткового фінансового ресурсу громади можуть опинитися перед вибором — скорочувати соціальних працівників або переводити їх на неповну зайнятість, що суперечить самій меті урядового рішення.

"Тому фінансування має бути врегульоване на рівні державної бюджетної політики. Перекладання витрат на місцевий рівень створює несправедливі системні перекоси. Без компенсаційного механізму виникає бюджетний ризик, який швидко стає управлінським, змушуючи міста перебалансовувати свої обмежені ресурси між пріоритетними та життєво важливими витратними статтями", — зазначив Ігор Терехов.

