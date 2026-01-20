Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Уряд має профінансувати підвищення зарплат соцпрацівникам — АПМГ

Уряд має профінансувати підвищення зарплат соцпрацівникам — АПМГ

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 22:40
Підвищення зарплат соцпрацівникам - Терехов зробив заяву
Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Уряду з проханням знайти фінансовий ресурс для підвищення оплати праці соціальних працівників. Також необхідно внести відповідні зміни до Державного бюджету України.

Про це стало відомо під час конференції АПМГ, у якій взяли участь понад 300 громад, розташованих поблизу зони бойових дій, передає канал Асоціації у Telegram у вівторок, 20 січня.

Реклама
Читайте також:
АПМГ вимагає підвищення оплати праці соцпрацівників - фото 1
Пост АПМГ. Фото: скриншот

Підвищення зарплат соцпрацівникам

Голова Асоціації, міський голова Харкова Ігор Терехов нагадав, що з 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1750, яка передбачає підвищення зарплат працівникам, що надають соціальні та реабілітаційні послуги. Водночас фінансове забезпечення цього рішення покладене на бюджети громад, більшість із яких не мають достатніх ресурсів.

За словами Ігоря Терехова, підвищення зарплат соціальним працівникам є правильним і давно очікуваним кроком, адже саме вони забезпечують соціальну стійкість громад, особливо у прифронтових регіонах. 

"Але ухвалення рішення не створює ресурсу для його реалізації. Якщо фінансування з боку держави відсутнє, навантаження автоматично перекладається на місцеві бюджети", — додав він.

Очільник АПМГ також наголосив, що прифронтові громади працюють в умовах обмежених доходів і водночас змушені нести підвищені витрати на безпеку, відновлення інфраструктури, енергетику та проходження складного опалювального сезону.

Він застеріг, що без додаткового фінансового ресурсу громади можуть опинитися перед вибором — скорочувати соціальних працівників або переводити їх на неповну зайнятість, що суперечить самій меті урядового рішення.

"Тому фінансування має бути врегульоване на рівні державної бюджетної політики. Перекладання витрат на місцевий рівень створює несправедливі системні перекоси. Без компенсаційного механізму виникає бюджетний ризик, який швидко стає управлінським, змушуючи міста перебалансовувати свої обмежені ресурси між пріоритетними та життєво важливими витратними статтями", — зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов розкрив, які можуть бути наслідки тиску на малий бізнес для економіки держави.

А також до цього Асоціація прифронтових міст і громад та Українська рада бізнесу підписали меморандум про співпрацю.

Ігор Терехов економіка соціальна допомога фронт зарплата
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації