Повышение зарплат соцработникам - Терехов сделал заявление

Ассоциация прифронтовых городов и громад обратилась к Правительству с просьбой найти финансовый ресурс для повышения оплаты труда социальных работников. Также необходимо внести соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины.

Об этом стало известно во время конференции АПМГ, в которой приняли участие более 300 громад, расположенных вблизи зоны боевых действий, передает канал Ассоциации в Telegram во вторник, 20 января.

Повышение зарплат соцработникам

Председатель Ассоциации, городской голова Харькова Игорь Терехов напомнил, что с 1 января 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №1750, которое предусматривает повышение зарплат работникам, предоставляющим социальные и реабилитационные услуги. Вместе с тем финансовое обеспечение этого решения возложено на бюджеты громад, большинство из которых не имеют достаточных ресурсов.

По словам Игоря Терехова, повышение зарплат социальным работникам является правильным и давно ожидаемым шагом, ведь именно они обеспечивают социальную устойчивость громад, особенно в прифронтовых регионах.

"Но принятие решения не создает ресурса для его реализации. Если финансирование со стороны государства отсутствует, нагрузка автоматически перекладывается на местные бюджеты", — добавил он.

Глава АПМГ также отметил, что прифронтовые громады работают в условиях ограниченных доходов и одновременно вынуждены нести повышенные расходы на безопасность, восстановление инфраструктуры, энергетику и прохождение сложного отопительного сезона.

Он предостерег, что без дополнительного финансового ресурса громады могут оказаться перед выбором — сокращать социальных работников или переводить их на неполную занятость, что противоречит самой цели правительственного решения.

"Поэтому финансирование должно быть урегулировано на уровне государственной бюджетной политики. Перекладывание расходов на местный уровень создает несправедливые системные перекосы. Без компенсационного механизма возникает бюджетный риск, который быстро становится управленческим, заставляя города перебалансировать свои ограниченные ресурсы между приоритетными и жизненно важными расходными статьями", — отметил Игорь Терехов.

