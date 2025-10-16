Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Уряд готує зимову підтримку для українців — хто може отримати

Уряд готує зимову підтримку для українців — хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:54
Програма Тепла зима — хто може отримати по 6500 грн
Засідання уряду. Фото: Кабмін

Деякі українці зможуть отримати по 6500 грн у рамках зимової допомоги "Тепла зима" напередодні опалювального сезону 2025/26 років. Таку одноразову виплату готує Кабінет міністрів.

Про це йдеться в проєкті постанови уряду.

Реклама
Читайте також:

Хто зможе отримати виплати

Загалом фінансова підтримка розрахована на близько 660 тисяч громадян. На це уряд планує виділити 4,3 млрд гривень із державного бюджету.

Виплати зможуть отримати:

  • діти із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;
  • люди з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб — 12 800;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування — 40 900;
  • діти-сироти та діті, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях — 1 000;
  • діти із малозабезпечених сімей — 335 863 осіб.

Куди надійдуть кошти

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну карту "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180
календарних днів з дати зарахування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародна некомерційна організація Mercy Corps готова виплатити українкам по 7 тисяч доларів.

Також ми писали, хто з українців може отримати по 11 тисяч гривень від UNHCR Ukraine.

Кабінет міністрів виплати пенсіонери ВПО діти-сироти
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації