Програма Тепла зима — хто може отримати по 6500 грн

Деякі українці зможуть отримати по 6500 грн у рамках зимової допомоги "Тепла зима" напередодні опалювального сезону 2025/26 років. Таку одноразову виплату готує Кабінет міністрів.

Про це йдеться в проєкті постанови уряду.

Хто зможе отримати виплати

Загалом фінансова підтримка розрахована на близько 660 тисяч громадян. На це уряд планує виділити 4,3 млрд гривень із державного бюджету.

Виплати зможуть отримати:

діти із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;

люди з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб — 12 800;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування — 40 900;

діти-сироти та діті, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях — 1 000;

діти із малозабезпечених сімей — 335 863 осіб.

Куди надійдуть кошти

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну карту "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180

календарних днів з дати зарахування.

