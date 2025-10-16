Видео
Главная Новости дня Кабмин готовит зимнюю поддержку для украинцев — кто получит

Кабмин готовит зимнюю поддержку для украинцев — кто получит

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 11:54
Программа Теплая зима — кто может получить по 6500 грн
Заседание правительства. Фото: Кабмин

Некоторые украинцы смогут получить по 6500 грн в рамках зимней помощи "Теплая зима" в преддверии отопительного сезона 2025/26 годов. Такую единовременную выплату готовит Кабинет министров.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Читайте также:

Кто сможет получить выплаты

В целом финансовая поддержка рассчитана на около 660 тысяч граждан. На это правительство планирует выделить 4,3 млрд гривен из государственного бюджета.

Выплаты смогут получить:

  • дети из числа внутренне перемещенных лиц — 252 898 человек;
  • люди с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц — 12 800;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход — 17 500 человек;
  • дети, над которыми установлена опека или попечительство — 40 900;
  • дети-сироты и дети, лишенных родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях — 1 000;
  • дети из малообеспеченных семей — 335 863 человек.

Куда поступят средства

Средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка" и будут доступны для использования в течение 180
календарных дней с даты зачисления.

Напомним, ранее сообщалось, что международная некоммерческая организация Mercy Corps готова выплатить украинкам по 7 тысяч долларов.

Также мы писали, кто из украинцев может получить по 11 тысяч гривен от UNHCR Ukraine.

Кабинет министров выплаты пенсионеры ВПЛ дети-сироты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
