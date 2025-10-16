Программа Теплая зима — кто может получить по 6500 грн

Заседание правительства. Фото: Кабмин

Некоторые украинцы смогут получить по 6500 грн в рамках зимней помощи "Теплая зима" в преддверии отопительного сезона 2025/26 годов. Такую единовременную выплату готовит Кабинет министров.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Кто сможет получить выплаты

В целом финансовая поддержка рассчитана на около 660 тысяч граждан. На это правительство планирует выделить 4,3 млрд гривен из государственного бюджета.

Выплаты смогут получить:

дети из числа внутренне перемещенных лиц — 252 898 человек;

люди с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц — 12 800;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход — 17 500 человек;

дети, над которыми установлена опека или попечительство — 40 900;

дети-сироты и дети, лишенных родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях — 1 000;

дети из малообеспеченных семей — 335 863 человек.

Куда поступят средства

Средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка" и будут доступны для использования в течение 180

календарных дней с даты зачисления.

