Программа Теплая зима — кто может получить по 6500 грн

Кабмин готовит зимнюю поддержку для украинцев — кто получит
Некоторые украинцы смогут получить по 6500 грн в рамках зимней помощи "Теплая зима" в преддверии отопительного сезона 2025/26 годов. Такую единовременную выплату готовит Кабинет министров.
Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Кто сможет получить выплаты
В целом финансовая поддержка рассчитана на около 660 тысяч граждан. На это правительство планирует выделить 4,3 млрд гривен из государственного бюджета.
Выплаты смогут получить:
- дети из числа внутренне перемещенных лиц — 252 898 человек;
- люди с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц — 12 800;
- одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход — 17 500 человек;
- дети, над которыми установлена опека или попечительство — 40 900;
- дети-сироты и дети, лишенных родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях — 1 000;
- дети из малообеспеченных семей — 335 863 человек.
Куда поступят средства
Средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка" и будут доступны для использования в течение 180
календарных дней с даты зачисления.
