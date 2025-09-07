Вибухи на російських об’єктах — деталі від Генштабу ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Генштабу ЗСУ

У ніч проти 7 вересня Збройні сили України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах у Брянській, Краснодарській і Курській областях РФ. Уражено нафтопровід, нафтопереробний завод і місця дислокації окупантів, зафіксовано вибухи та пожежі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі у неділю, 7 вересня.

ЗСУ знищили ключові об’єкти забезпечення окупантів

У ніч проти 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії, а також Сили безпілотних систем ЗСУ уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" біля населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Об’єкт входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", який перекачує понад 10 млн тонн нафтопродуктів на рік. Після влучань у районі насосної станції та резервуарного парку виникла масштабна пожежа.

Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Окрім удару по ЛВДС, Сили спеціальних операцій завдали вогневого ураження потужностям Ільського НПЗ у Краснодарському краї. Цей завод забезпечує постачання пального для армії РФ, на місці фіксувалися вибухи та пожежі", — зазначили у Генштабі.

Також підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області. Результати уражень уточнюються. Сили оборони продовжують знижувати наступальний потенціал ворога, аби змусити РФ припинити агресію.

Нагадаємо, що завдяки ударам ЗСУ по нафтопереробних і нафтоперегінних об’єктах у Росії виник дефіцит пального.

Раніше ми також інформували, що літній наступ російських військ зазнав невдачі. Водночас готується новий масштабний наступ, який, за прогнозами, буде зосереджений на Донецькій області.