Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Уражено важливі об’єкти російського агресора — Генштаб ЗСУ

Уражено важливі об’єкти російського агресора — Генштаб ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 12:29
Вибухи на російських об’єктах — деталі від Генштабу ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: Telegram-канал Генштабу ЗСУ

У ніч проти 7 вересня Збройні сили України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах у Брянській, Краснодарській і Курській областях РФ. Уражено нафтопровід, нафтопереробний завод і місця дислокації окупантів, зафіксовано вибухи та пожежі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі у неділю, 7 вересня.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ знищили ключові об’єкти забезпечення окупантів

У ніч проти 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії, а також Сили безпілотних систем ЗСУ уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" біля населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Об’єкт входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", який перекачує понад 10 млн тонн нафтопродуктів на рік. Після влучань у районі насосної станції та резервуарного парку виникла масштабна пожежа.

Уражено важливі об’єкти російського агресора — Генштаб ЗСУ - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Окрім удару по ЛВДС, Сили спеціальних операцій завдали вогневого ураження потужностям Ільського НПЗ у Краснодарському краї. Цей завод забезпечує постачання пального для армії РФ, на місці фіксувалися вибухи та пожежі", — зазначили у Генштабі.

Також підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області. Результати уражень уточнюються. Сили оборони продовжують знижувати наступальний потенціал ворога, аби змусити РФ припинити агресію.

Нагадаємо, що завдяки ударам ЗСУ по нафтопереробних і нафтоперегінних об’єктах у Росії виник дефіцит пального. 

Раніше ми також інформували, що літній наступ російських військ зазнав невдачі. Водночас готується новий масштабний наступ, який, за прогнозами, буде зосереджений на Донецькій області.

росія ЗСУ вибух армія Генштаб ЗСУ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації