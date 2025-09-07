Взрывы на российских объектах - детали от Генштаба ВСУ

Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Генштаба ВСУ

В ночь на 7 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам в Брянской, Краснодарской и Курской областях РФ. Поражены нефтепровод, нефтеперерабатывающий завод и места дислокации оккупантов, зафиксированы взрывы и пожары.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале в воскресенье, 7 сентября.

ВСУ уничтожили ключевые объекты обеспечения оккупантов

В ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Силы беспилотных систем ВСУ поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" возле населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ. Объект входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", который перекачивает более 10 млн тонн нефтепродуктов в год. После попаданий в районе насосной станции и резервуарного парка возник масштабный пожар.

Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Кроме удара по ЛПДС, Силы специальных операций нанесли огневое поражение мощностям Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Этот завод обеспечивает поставки топлива для армии РФ, на месте фиксировались взрывы и пожары", — отметили в Генштабе.

Также подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава и складам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области. Результаты поражений уточняются. Силы обороны продолжают снижать наступательный потенциал врага, чтобы заставить РФ прекратить агрессию.

Напомним, что благодаря ударам ВСУ по нефтеперерабатывающим и нефтеперегонных объектах в России возник дефицит топлива.

Ранее мы также информировали, что летнее наступление российских войск потерпело неудачу. В то же время готовится новое масштабное наступление, которое, по прогнозам, будет сосредоточено на Донецкой области.