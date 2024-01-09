Оголошення про біткоїни на стіні кіоску. Фото: unsplash.com

Уперше з квітня 2022 року вартість біткойна перевищила 47 тисяч доларів. Усього за кілька годин до вартості цієї криптовалюти додалося дві тисячі доларів.

Про це повідомляє CoinTurk News.

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Ціна біткойна сьогодні підскочила, перевищивши 47 000 доларів і досягнувши найвищого рівня за останній 21 місяць.

За даними CoinDesk, всього за кілька годин біткойн прибавив 2 тисячі доларів — головна криптовалюта світу подорожчала з 45 до 47 тисяч доларів.

Експерти продовжують підкреслювати позитивні настрої серед інвесторів, які зацікавлені в продовженні позитивної тенденції цін на біткойн за останні чотири місяці.

Наразі очікується подолання межі у 50 тисяч доларів, проте не варто робити поспішних висновків, пікреслюють експерти. Економічна ситуація в світі здатна докорінно змінити ситуацію.

Раніше ми повідомляли, що найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.