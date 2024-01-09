Уперше з квітня 2022 року вартість біткойна перевищила 47 тисяч доларів
Уперше з квітня 2022 року вартість біткойна перевищила 47 тисяч доларів. Усього за кілька годин до вартості цієї криптовалюти додалося дві тисячі доларів.
Про це повідомляє CoinTurk News.
Вартість біткойна побила рекорд
Ціна біткойна сьогодні підскочила, перевищивши 47 000 доларів і досягнувши найвищого рівня за останній 21 місяць.
За даними CoinDesk, всього за кілька годин біткойн прибавив 2 тисячі доларів — головна криптовалюта світу подорожчала з 45 до 47 тисяч доларів.
Експерти продовжують підкреслювати позитивні настрої серед інвесторів, які зацікавлені в продовженні позитивної тенденції цін на біткойн за останні чотири місяці.
Наразі очікується подолання межі у 50 тисяч доларів, проте не варто робити поспішних висновків, пікреслюють експерти. Економічна ситуація в світі здатна докорінно змінити ситуацію.
Раніше ми повідомляли, що найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.
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