Объявления о биткоинах на стене киоска. Фото: unsplash.com

Впервые с апреля 2022 года стоимость биткойна превысила 47 тысяч долларов. Всего за несколько часов до стоимости этой криптовалюты прибавилось две тысячи долларов.

Об этом сообщает CoinTurk News.

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Цена биткойна сегодня подскочила, превысив 47 000 долларов и достигнув самого высокого уровня за последний 21 месяц.

По данным CoinDesk, всего за несколько часов биткойн прибавил 2 тысячи долларов – главная криптовалюта мира подорожала с 45 до 47 тысяч долларов.

Эксперты продолжают подчеркивать позитивные настроения среди инвесторов, заинтересованных в продолжении положительной тенденции цен на биткойн за последние четыре месяца.

Сейчас ожидается преодоление предела в 50 тысяч долларов, однако не стоит делать поспешных выводов, пишет эксперты. Экономическая ситуация в мире способна коренным образом изменить ситуацию.

Ранее мы сообщали, что популярнейшая криптовалюта Bitcoin (BTC) может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов. Эксперты криптовалютной индустрии утверждают, что для этого есть серьезные предпосылки.