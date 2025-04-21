Росіяни атакували Черкащину — які наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 21 квітня, на світанку російські окупанти безпілотниками атакували Черкаську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

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Голова ОВА зазначив, що на світанку Черкащина опинилась під ворожим прицілом. Росія спрямувала на область ударні дрони.

Однак завдяки українським оборонцям минулося без постраждалих. Сили протиповітряної оборони знищили 8 російських безпілотників.

Однак, на жаль, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури.За інформацією начальника ОВА, звернень від населення щодо пошкодження майна наразі немає. Обстеження території триває.

Скриншот повідомлення начальника ОВА/Telegram

Раніше Зеленський повідомив, що російські загарбники майже три тисячі разів порушили режим тиші під час оголошеного Путіним "Великоднього перемир'я".

Крім того, під час так званого "Великоднього перемир'я" окупанти обстрілювали Харківську область.