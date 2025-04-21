Россияне атаковали Черкасскую область — какие последствия

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 21 апреля, на рассвете российские оккупанты беспилотниками атаковали Черкасскую область. В результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

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Председатель ОВА отметил, что на рассвете Черкасская область оказалась под вражеским прицелом. Россия направила на область ударные дроны.

Однако благодаря украинским защитникам обошлось без пострадавших. Силы противовоздушной обороны уничтожили 8 российских беспилотников.

Однако, к сожалению, в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. По информации начальника ОВА, обращений от населения о повреждении имущества пока нет. Обследование территории продолжается.

Скриншот сообщения начальника ОВА/Telegram

Ранее Зеленский сообщил, что российские захватчики почти три тысячи раз нарушили режим тишины во время объявленного Путиным "Пасхального перемирия".

Кроме того, во время так называемого "Пасхального перемирия" оккупанты обстреливали Харьковскую область.