Суд зобов'язав курсанта виплатити кошти університету

Судове засідання. Ілюстративне фото: mediatv.az

Курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, який навчався у закладі, зобов’язали повернути витрати на своє утримання після відрахування. Через невиконання умов договору добровільно, університет звернувся до суду, щоб стягнути кошти.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненими в реєстрі судових рішень, Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба до колишнього курсанта Артема А.

У матеріалах зазначено, що він навчався у виші з 2023 до 2024 року, проте в липні 2024 року його достроково відрахували через розірвання контракту. Відповідно до умов договору, курсант зобов’язаний компенсувати витрати на своє навчання, якщо контракт припиняється достроково. У цьому випадку сума компенсації становила 65,6 тисяч гривень.

Через те, що Артем А. не виконав це зобов’язання добровільно, університет звернувся до суду для примусового стягнення коштів. Справу розглянув суддя Ігор Главач, який детально вивчив надані документи та аргументи сторін. Водночас відповідач не подав відзив на позовну заяву, чим позбавив себе можливості надати власні пояснення. Згідно з наявною інформацією, Артем А. зараз проходить військову службу.

Рішення суду

Розглянувши обставини, суддя дійшов висновку, що вимоги університету є правомірними, та ухвалив рішення задовольнити позов. Відповідача зобов’язали виплатити зазначену суму на користь навчального закладу. Термін для оскарження цього рішення вже завершився, тож воно набуло чинності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові неповнолітній вчинив сексуальне насильство над жінкою. За це хлопця відправили на лаву підсудних.

Також ми повідомляли, що у Львові жінка вкрала фотоапарат з ломбарду. Під час судового засідання вона заявила, що має трьох дітей, тому попросила сурово не карати.