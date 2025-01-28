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Университет обязал курсанта выплатить деньги — что решил суд

28 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Суд обязал курсанта выплатить средства университету
Судебное заседание. Иллюстративное фото: mediatv.az
Виктория Козырь - редактор

Курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, который учился в заведении, обязали вернуть расходы на свое содержание после отчисления. Из-за невыполнения условий договора добровольно, университет обратился в суд, чтобы взыскать средства.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обнародованным в реестре судебных решений, Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел иск Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба к бывшему курсанту Артему А.

В материалах указано, что он учился в ВУЗе с 2023 до 2024 года, однако в июле 2024 года его досрочно отчислили из-за расторжения контракта. Согласно условиям договора, курсант обязан компенсировать расходы на свое обучение, если контракт прекращается досрочно. В этом случае сумма компенсации составляла 65,6 тысяч гривен.

Из-за того, что Артем А. не выполнил это обязательство добровольно, университет обратился в суд для принудительного взыскания средств. Дело рассмотрел судья Игорь Главач, который детально изучил предоставленные документы и аргументы сторон. В то же время ответчик не подал отзыв на исковое заявление, чем лишил себя возможности предоставить собственные объяснения. Согласно имеющейся информации, Артем А. сейчас проходит военную службу.

Решение суда

Рассмотрев обстоятельства, судья пришел к выводу, что требования университета являются правомерными, и принял решение удовлетворить иск. Ответчика обязали выплатить указанную сумму в пользу учебного заведения. Срок для обжалования этого решения уже завершился, поэтому оно вступило в силу.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове несовершеннолетний совершил сексуальное насилие над женщиной. За это парня отправили на скамью подсудимых.

Также мы сообщали, что во Львове женщина украла фотоаппарат из ломбарда. Во время судебного заседания она заявила, что имеет троих детей, поэтому попросила строго не наказывать.

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